Amazon-Aktie: Bedeutende Marke im Fokus!

In den letzten vier Wochen haben Investoren der Amazon-Aktie einige Gewinne realisiert. Dies ist aufgrund des beeindruckenden Wachstums von über 50 Prozent, das die Aktie im Verlauf dieses Jahres 2023 erlebt hat, durchaus nachvollziehbar. Die Börsianer sind in solchen Situationen oft geneigt, ihre Gelder zu sichern. Insbesondere da die Aktienperformance nicht nur auf starken Finanzergebnissen beruht, sondern auch durch den Hype um “KI” einen zusätzlichen Aufschwung erfahren hat. Allerdings wurde dieser Hype in den letzten Wochen etwas gedämpft.

Steht eine Trendwende für die Amazon-Aktie bevor?

Die Gesamtbewertung der Aktie bleibt jedoch bullish. Denn trotz einiger negativer Wochenkerzen, welche Gewinnrealisierungen anzeigen, lässt sich bisher kein erhöhter Verkaufsdruck oder eine Dominanz der Bären in einem mittelfristigen...