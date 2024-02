Amazon Aktie: Aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie von Amazon zeigen eine geringe Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Stimmung. Daher wird die Gesamtbewertung als "Schlecht" eingestuft.

In fundamentalen Kennzahlen betrachtet, weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Amazon einen Wert von 59 auf, was 66 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie auf Basis des KGV als überbewertet eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" erzielte Amazon eine Rendite von 78,72 Prozent, was deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt. In der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs erhält Amazon daher ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Amazon derzeit eine Rendite von 0 % aus, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,43 % liegt. Somit wird auch in dieser Kategorie die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Amazon-Analyse vom 22.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Amazon jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Amazon-Analyse.

Amazon: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...