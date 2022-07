Amazon-Aktie: Auf das Cloud-Geschäft bleibt Verlass!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Finanztrends Video zu Amazon



mehr >

Zum Wochenstart sind an der Wall Street altbekannte Konjunkturängste zurückgekehrt, in deren Abwärtssog auch die Amazon-Aktie geraten ist. Das Papier des weltweit größten Online-Versandhändlers rutschte am Montag an der Nasdaq um -3,28% ab und am Dienstag um weitere -1,64% auf 109, 92 US$. Zweitgrößte Airline der Welt baut auf die Amazon-Cloud Während der Aktiensplit-Effekt für den US-Titel im schwierigen Marktumfeld… Hier weiterlesen