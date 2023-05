Amazon-Aktie: Arbeitsniederlegung sorgt für Kursveränderungen!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon sieht sich erneut einem Gewerkschaftsstreit gegenüber, dieses Mal in einem großen Lagerhaus in Coventry, Großbritannien. Die Gewerkschaft GMB hat um offizielle Anerkennung ihrer Mitglieder im Verteilungszentrum gebeten und die Arbeiter haben bereits Streiks aufgrund von Lohnerhöhungen unterhalb der Inflationsrate abgehalten. Dieses Thema ist von Bedeutung, da Mitarbeiter in zwei weiteren Lagerhäusern ebenfalls über mögliche Arbeitsmaßnahmen abstimmen werden.

Eine ähnliche Situation ergab sich kürzlich auch in den USA: Amazon scheiterte bei dem Versuch, die Bildung einer Gewerkschaft in einem Lagerhaus zu verhindern. Das Unternehmen betonte jedoch, dass es das Recht seiner Mitarbeiter respektiere, einer Gewerkschaft beizutreten oder dies abzulehnen sowie wettbewerbsfähige Gehälter und umfassende Sozialleistungen...