Amazon-Aktie: Die Arbeit wird niedergelegt!

Die Gewerkschaft Verdi hat dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. So soll mit Beginn der Nachtschicht ein Streik begonnen werden. Dieser wird sich wohl über mehrere Tage erstrecken. Ein Ende steht zumindest nicht in Aussicht, so Verdi. Amazon hat für den 12. Juli eine Rabattaktion "Prime Day" bekannt gegeben. Diesen Zeitpunkt sieht die Gewerkschaft als ideal an, um für die Beschäftigten… Hier weiterlesen