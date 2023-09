Amazon-Aktie: Analysten sehen Kursziel bei 147,73 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Nach Ansicht von Experten wird die Amazon-Aktie derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 147,73 EUR, was einem Kurspotenzial von +10,72% entspricht.

• Amazon legt am 11.09.2023 um +3,52% zu

• Das aktuelle Kurspotenzial beträgt +10,72%

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,63

Am gestrigen Tag konnte Amazon am Finanzmarkt einen Anstieg um +3,52% verbuchen und in den vergangenen fünf Handelstagen sogar eine positive Entwicklung von insgesamt +4,25%. Die Stimmung ist somit relativ optimistisch.

Die Bankanalysten sind im Durchschnitt der Meinung, dass mit einem mittelfristigen Zielkurs von 147,73 EUR ein Potenzial zur Steigerung des Aktienwerts um rund +10,72% besteht. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund der jüngsten positiven Entwicklungen.

Aktuell empfehlen insgesamt...