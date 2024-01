Amazon Aktie: Alles unter Kontrolle?"

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Aktie von Amazon hat in den letzten Tagen eine positive Kursentwicklung verzeichnet. Am 11.01.2024 stieg der Kurs um +0,94%, was zu einer Gesamtsteigerung von +6,84% in der vergangenen Handelswoche führte. Diese Entwicklung wird von den Bankanalysten als überraschend und positiv bewertet, da sie eine relative Marktoptimismus widerspiegelt.

Das aktuelle Kursziel für Amazon liegt bei 146,43 EUR, was einer potenziellen Steigerung von +3,50% entspricht. Die Mehrheit der Bankanalysten bewertet die Aktie als starken Kauf, während einige eine neutrale Haltung einnehmen. Insgesamt sind jedoch +98,18% der Analysten weiterhin optimistisch in Bezug auf die zukünftige Entwicklung von Amazon.

Zusätzlich zu den Bewertungen der Bankanalysten wird Amazon weiterhin mit einem Guru-Rating von 4,73 bewertet. Dies zeigt, dass auch erfahrene Investoren optimistisch in Bezug auf die Aktie sind.

Insgesamt ist die allgemeine Stimmung in Bezug auf Amazon sehr positiv, und die Analysten sind der Meinung, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist. Trotz der kürzlichen positiven Kursentwicklung gibt es immer noch Potenzial für weitere Gewinne, was sie zu einer attraktiven Investitionsmöglichkeit macht.

