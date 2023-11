Amazon Aktie: Alles kein Problem!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Aktie des Unternehmens Amazon wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten haben 41 die Aktie als "Gut" bewertet, während eine neutrale Bewertung abgegeben wurde und keine als "Schlecht" eingestuft wurde. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Bewertungen vor, bei denen eine "Gut"-Einstufung gegeben wurde. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 144,87 USD, was einer Erwartung von 19,34 Prozent entspricht. Derzeit liegt der Schlusskurs bei 121,39 USD, was ebenfalls einer "Gut"-Einstufung entspricht. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung der Aktie als "Gut" auf Basis aller Analystenschätzungen.

Die fundamentale Analyse ergibt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 90,26 für die Amazon-Aktie. Dies ist im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" (KGV von 34,08) eine Überbewertung von 165 Prozent. Aufgrund dieser Kennzahl wird die Aktie fundamental betrachtet als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie zu. Bei Amazon wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt, weshalb die Aktie hier mit einem "Schlecht" bewertet wird. Hingegen wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Amazon daher auf dieser Ebene eine "Schlecht"-Rating.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen ergab hauptsächlich positive Kommentare und Themen rund um Amazon. Dies wird auch durch die Betrachtung von Handelssignalen unterstützt. Hier wurden sieben Signale berechnet, von denen jedoch keine als "Gut" bewertet wurden. Die Gesamteinschätzung basierend auf der Stimmung und den Handelssignalen ist jedoch "Gut".

Abschließend lässt sich sagen, dass die Amazon-Aktie von Analysten als "Gut" eingestuft wird. Die fundamentale Analyse spricht jedoch für eine Unterbewertung der Aktie. In den sozialen Medien hat sich die Stimmungslage verschlechtert, während die Kommunikationsfrequenz zugenommen hat. Dennoch überwiegen positive Kommentare und Themen in den sozialen Medien. Die Handelssignale deuten jedoch auf eine negative Entwicklung hin.

