Amazon-Aktie: 3 Erkenntnisse aus dem neuen Shareholder Letter

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Es lief in letzter Zeit nicht rund bei Amazon (WKN: 906866). Der Umsatz stieg in 2022 „nur“ um 9 %, der operative Gewinn halbierte sich. Um gegenzusteuern, wurden bereits mehrere Runden Entlassungen verkündet. Auch der Aktienkurs reagierte und steht nun 45 % tiefer als zum Allzeithoch vor etwas weniger als zwei Jahren (Stand: 14.04.23). Grund genug zu schauen, was der seit 2021 amtierende CEO Andy Jassy in seinem neuen, jährlich erscheinenden Shareholder Letter zu sagen hat.

Amazon fokussiert sich auf wirtschaftliche Bereiche

Andy Jassy beschreibt, wie sich Amazon in den 25 Jahren, in denen er dort arbeitet, stetig weiterentwickelt und neu erfunden hat. Dabei habe das Unternehmen unter schwierigen Bedingungen wie beim Platzen der Dotcom-Blase oder während der Finanzkrise eine gute Balance zwischen langfristig aussichtsreichen Investitionen und kurzfristiger Profitabilität gefunden.

In dieser Tradition habe sich das Management von Amazon in den letzten Monaten die einzelnen Geschäftsbereiche genau angesehen. Initiativen, bei denen das langfristige Potenzial auf ausreichende Umsätze, Gewinne und Cashflows unzureichend erscheinen, werden aufgegeben. So wurden unter anderem physische Geschäfte wie Buchläden geschlossen und der virtuelle Gesundheitsdienst Amazon Care aufgegeben.

Darüber hinaus hat das Management Investitionen neu priorisiert und Bereiche wie Twitch durch Entlassungen schlanker aufgestellt. Insgesamt konzentriert sich Amazon nun also stärker als in den letzten Jahren auf die Profitabilität.

Langfristiger Optimismus für die Cloud-Sparte AWS

Die stark wachsende Cloud-Sparte AWS ist seit Jahren die Gewinnmaschine des Konzerns. Im Jahr 2022 wurde mit einem Umsatz von 80 Mrd. US-Dollar ein operativer Gewinn von 22,8 Mrd. US-Dollar erzielt. Die Wachstumsraten schwächen sich jedoch ab, kurzfristig drücken herausfordernde wirtschaftliche Bedingungen auf das Geschäft.

Andy Jassy, der ja bis 2021 die Cloud-Sparte geleitet hat, sieht die langfristigen Aussichten jedoch weiterhin sehr positiv. AWS sei „noch früh in seiner Adaptionskurve“ und es sei wichtig, nun weiter an den langfristigen Kundenbeziehungen und -wünschen zu arbeiten. Es würden auch heute viele Neukunden gewonnen. Neue Features (3.300 neue Features und Dienste wurden im Jahr 2022 eingeführt) und neue selbst entwickelte Chips, die auch das maschinelle Lernen verbessern, werden als Indiz für die stetige Weiterentwicklung von AWS angeführt. Diese ermöglicht die Chance auf ungewöhnlich hohes Wachstum in der nächsten Dekade.

Die Bereiche Werbung und Lebensmittel sollen stark wachsen

Neben AWS entwickelt sich der Bereich Werbung immer mehr zu einer zweiten Cashcow. Mit dem Schalten von Werbung auf der eigenen E-Commerce-Seite generierte Amazon im Jahr 2022 bereits einen Umsatz von 31 Mrd. US-Dollar (+25 % im Vergleich zum Vorjahr). Damit wächst Amazon deutlich stärker als der gesamte Werbemarkt. Mit Investments in maschinelles Lernen, noch besseren Analysemöglichkeiten und einem möglichen Ausrollen von Werbung in die Bereiche Video, Live-Sport, Audio und Lebensmittel sieht Amazon „ähnlich hohes Wachstumspotenzial“ wie im Cloud-Bereich.

Auch im Lebensmittelsegment sieht Andy Jassy hohes Potenzial. Allein in den USA umfasse dieser Markt ein Volumen von 800 Mrd. US-Dollar. Amazon vertreibe seit beinahe 20 Jahren Lebensmittel, die nicht gekühlt werden müssen, online. Durch die Übernahme von Whole Foods habe der Konzern auch eine gute Präsenz im stationären Handel. Diese Präsenz wird weiter ausgebaut werden, da die meisten Menschen ihre Lebensmittel im stationären Handel kaufen. Dazu soll einerseits Whole Foods mit seinem Fokus auf biologischen Lebensmitteln weiterwachsen. Andererseits soll ein Lebensmittelformat aufgebaut werden, das eine breitere Bevölkerungsschicht anspricht. Mit Amazon Fresh wird seit einiger Zeit experimentiert, um hier den richtigen Weg zur Gewinnung von Marktanteilen an diesem riesigen Markt zu finden.

Der Artikel Amazon-Aktie: 3 Erkenntnisse aus dem neuen Shareholder Letter ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Sichere dir deinen Anteil am 1,83 Billionen (!) US-Dollar-Markt: 3 Aktien, um mit der Digitalisierung ein Vermögen zu machen

Die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten: Obwohl viele Growth-Aktien gecrasht sind, hat das Wachstum bei echten Innovatoren nicht aufgehört. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, sich seinen Anteil an diesem Markt zu sichern, der für die Wirtschaft einen Benefit von bis zu 1,83 Billionen (!) US-Dollar generieren kann. Aktienwelt360 hat die drei Namen parat, die sich weitsichtige Investoren jetzt günstig ansehen.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Hendrik Vanheiden besitzt Aktien von Amazon. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Amazon.

Aktienwelt360 2023