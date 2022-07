Amazon-Aktie -3,3%: Rebound nach Cloud-Coup?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Am Montag haben Konjunkturängste zu einem Abverkauf von Technologieaktien geführt. Der Amazon-Titel (WKN: 906866) rutschte um -3,28% auf 111,75 US$. Auf das boomende Cloud-Geschäft ist derweil weiterhin Verlass: Am Dienstag meldete Amazon Web Services eine umfassende Kooperation mit der zweitgrößten Airline der Welt. Kann das Parade-Segment des US-Konzerns die Aktie schadlos durch das schwierige Marktumfeld führen?

Zum Wochenstart sind an der Wall Street altbekannte Konjunkturängste zurückgekehrt, ...





