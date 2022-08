Amazon: 40 Prozent in sechs Wochen - was ist jetzt noch drin?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Finanztrends Video zu Amazon



mehr >

Die Amazon-Aktie ist nach besser als erwarteten Quartalszahlen und einem positiven Ausblick in der vergangenen Wochen in die Höhe geschnellt und kann in dieser Woche daran anknüpfen. Nach einem verhaltenen Wochenbeginn und einem leichten Rücksetzer am Dienstag gab es am Mittwoch in einem bullischen Gesamtmarkt einen deutlichen Zugewinn von genau 4 Prozent. Auch die Konkurrenz sorgt für Schwung Den Handel… Hier weiterlesen