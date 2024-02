Amatei Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Aktie Amatei zeigt der RSI7 einen Wert von 71,43 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis deutet jedoch auf einen neutralen Zustand hin. Somit erhält die Amatei-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für den RSI.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment gab es in den letzten zwei Wochen neutrale Diskussionen über Amatei, ohne besonders positive oder negative Themen in den letzten ein bis zwei Tagen. Daher wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

Trendfolgende Indikatoren wie der gleitende Durchschnitt zeigen, dass die Amatei-Aktie auf kurz- und langfristiger Basis als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigt sich ebenfalls eine neutrale Stimmung hinsichtlich der Amatei-Aktie über einen längeren Zeitraum.

Zusammenfassend erhält die Amatei-Aktie auf Basis des Relative Strength Index, des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse und des Sentiments und Buzz insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.