Amatei Aktie: Abwarten

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass Amatei über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hinweist.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Amatei-Aktie kurzfristig überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Auf Basis des 25-Tage-RSI wird die Aktie jedoch neutral eingestuft.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage zeigt, dass die Aktie auf dieser Basis ebenfalls neutral bewertet wird. Der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führt ebenfalls zu einer neutralen Bewertung.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten sozialer Medien zeigt sich eine neutrale Anleger-Stimmung in den vergangenen zwei Wochen, was insgesamt zu einer neutralen Einschätzung führt. Daher ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung für die Amatei-Aktie.