Amasse Capital Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und wird durch die Aufwärtsbewegungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Bewegungen berechnet. Der RSI der Amasse Capital liegt bei 51,85, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 63, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird für diese Kategorie daher die Einstufung "Neutral" vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Amasse Capital in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Amasse Capital wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was auch zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Branchenvergleich hat Amasse Capital in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,29 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche bedeutet dies eine Underperformance von -6,09 Prozent. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Performance mit -7,15 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,2 HKD für den Schlusskurs der Amasse Capital-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,116 HKD, was einer Differenz von -42 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (0,14 HKD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält Amasse Capital für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.