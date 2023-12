Amasse Capital Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen angibt. Er setzt die Aufwärtsbewegungen in Bezug zur Anzahl der Bewegungen. Der RSI der Amasse Capital beträgt 48,94, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird dies als "Neutral" bewertet. Der RSI25 erstreckt sich über einen Zeitraum von 25 Tagen, und der RSI für die Amasse Capital liegt bei 62, was auch als Anzeichen für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird. Auch dies wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird daher die Kategorie als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Amasse Capital derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,19 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,095 HKD liegt, was einer Abweichung von -50 Prozent entspricht. Ähnlich verhält es sich mit dem GD50, der bei 0,13 HKD liegt, was einer Abweichung von -26,92 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktienkursen lässt sich nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die Amasse Capital auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien rund um Amasse Capital diskutiert wurden, waren größtenteils neutral. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden bei der Bewertung berücksichtigt. Bei Amasse Capital war die Diskussionsintensität durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie.