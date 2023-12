Amasse Capital Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Weitere Suchergebnisse zu "Edenred":

Die technische Analyse von Amasse Capital zeigt, dass sich das Wertpapier in einem Abwärtstrend befindet. Der 50- und 200-Tage-Durchschnitt weist darauf hin, dass der aktuelle Kurs von 0,103 HKD deutlich unter dem Durchschnittswert liegt, was einer Abweichung von 48,5 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Kurs von 0,13 HKD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von 20,77 Prozent führt und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen neutral über Amasse Capital diskutiert wurde, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen Tagen gab es auch keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt.

Bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Kapitalmärkte, können Investoren bei Amasse Capital einen geringeren Ertrag von 5,92 Prozentpunkten erzielen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Amasse Capital um 6 Prozentpunkte niedriger, und auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Kapitalmärkte"-Branche der letzten 12 Monate liegt die Rendite von Amasse Capital um 5,23 Prozent niedriger. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

