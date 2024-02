Amasse Capital Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die Stimmung unter den Anlegern bei Amasse Capital ist neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es wurden in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende schneidet Amasse Capital mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kapitalmärkte (5,93 %) schlechter ab, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23 zeigt, dass die Börse derzeit für jeden Euro Gewinn von Amasse Capital 23 Euro zahlt, was 11 Prozent weniger ist als der Durchschnitt in der Branche. Auf Basis des KGV wird der Titel daher als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien der "Kapitalmärkte"-Branche hat Amasse Capital in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -66,04 Prozent verzeichnet, während der Durchschnitt bei -13,09 Prozent lag. Auch im Vergleich zum gesamten "Finanzen"-Sektor liegt die Rendite um 52,37 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.