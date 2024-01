Amasse Capital Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Der Aktienkurs von Amasse Capital hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,29 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um -7,66 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Amasse Capital eine Underperformance von -5,63 Prozent aufweist. Im "Finanzen"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite im letzten Jahr bei -7,97 Prozent. Amasse Capital liegt 5,32 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich weist das Unternehmen eine Unterperformance auf, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Einschätzung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung erfolgen. Analysten haben die Stimmung rund um Amasse Capital auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Amasse Capital liegt bei 23, was einem ähnlichen Niveau wie dem Branchendurchschnitt von 22,67 entspricht. Somit wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als "Neutral" bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs als Bewertungskriterium herangezogen. Auf dieser Basis wird die Amasse Capital derzeit als "Schlecht" eingestuft, da der GD200 (gleitender Durchschnitt über 200 Tage) bei 0,19 HKD verläuft, während der Aktienkurs bei 0,095 HKD liegt, was einer Abweichung von -50 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs über 50 Tage liegt bei 0,13 HKD, was einer Abweichung von -26,92 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Schlecht" in der technischen Analyse.