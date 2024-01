Amasse Capital Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

In den letzten zwei Wochen wurde Amasse Capital von den vorwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Äußerungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die vorherrschenden Themen rund um den Wert waren überwiegend neutral. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Im Bereich der Fundamentalanalyse wird das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Amasse Capital aktuell mit 23 bewertet, was 3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Somit wird die Aktie aus heutiger Sicht als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Amasse Capital-Aktie bei 0,19 HKD lag. Der letzte Schlusskurs am Handelstag betrug 0,096 HKD, was einen Unterschied von -49,47 Prozent darstellt. Aufgrund dieser Entwicklung wird eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch im Rahmen der kurzfristigen Analyse, basierend auf dem 50-Tages-Durchschnitt, erhält Amasse Capital ein "Schlecht"-Rating.

Zusammenfassend ergibt sich für Amasse Capital eine "Neutral"-Einstufung in Bezug auf das Anleger-Sentiment und den Buzz, eine "Gut"-Bewertung in der Fundamentalanalyse und eine "Schlecht"-Bewertung in der technischen Analyse.