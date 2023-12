Amasse Capital Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Der Aktienkurs von Amasse Capital hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,29 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche eine Underperformance von -5,6 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite mit -6,48 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Amasse Capital-Aktie liegt bei 55, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage RSI (Wert: 65) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Amasse Capital.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in der Internet-Kommunikation haben sich für Amasse Capital in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Amasse Capital liegt derzeit bei 23, was 4 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt. Daher wird der Titel als überbewertet und somit als "Schlecht" eingestuft.