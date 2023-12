Amasse Capital Aktie: Aufgepasst!

Amasse Capital wird derzeit mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 23 bewertet, was über dem Branchendurchschnitt von 4 Prozent liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs als "Schlecht" eingestuft, da der GD200 bei 0,2 HKD liegt und der Aktienkurs (0,099 HKD) um -50,5 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 liegt mit 0,14 HKD um -29,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Schlecht"-Rating auf technischer Basis.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt ebenfalls negative Signale, da der RSI7 aktuell bei 80,65 Punkten liegt, was auf eine Überbewertung hindeutet. Der RSI25 liegt bei 64,78 und zeigt somit eine neutrale Position an. Aufgrund dieser Analyse wird das Wertpapier insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die Stimmung der Anleger in sozialen Medien ist neutral, da die Kommentare und Themen in Bezug auf Amasse Capital ebenfalls neutral sind. Basierend auf dieser Betrachtung wird die Aktie daher als "Neutral" in Bezug auf die Stimmung eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Bewertung für Amasse Capital, sowohl aus fundamentaler, technischer und sentimentaler Sicht.