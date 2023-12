Amarin Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Der Aktienkurs von Amarin im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Gesundheitspflegesektor liegt bei einer Rendite von -28,33 Prozent mehr als 94 Prozent darunter. Im Vergleich zur Biotechnologie-Branche, die eine mittlere Rendite von 101,42 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnete, liegt Amarin mit 129,75 Prozent ebenfalls deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Amarin ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 99,33 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 103,77 liegt. Somit wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass von 2 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten keine als "Gut", keine als "Neutral" und 2 als "Schlecht" eingestuft wurden. Im Durchschnitt führt dies zu einem "Schlecht"-Rating für das Wertpapier. Im letzten Monat wurde die Aktie von 1 Analysten als "Schlecht" eingestuft. Dies führt zu einem Gesamturteil von "Schlecht". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 1 USD, was einen Anstieg um 20,48 Prozent vom letzten Schlusskurs (0,83 USD) bedeuten würde. Die daraus abgeleitete Empfehlung ist "Gut". Insgesamt erhält Amarin daher ein "Neutral"-Rating von den Analysten.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) liegt der 7-Tage-RSI von Amarin derzeit bei 31,03 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 45,07, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird Amarin insgesamt mit "Neutral" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.