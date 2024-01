Amarin Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Amarin liegt derzeit bei 99,33 und ist damit um 5 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt (Branche: Biotechnologie) von 105. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Amarin bei 0,91 USD, was einem Abstand von +15,19 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird jedoch eine "Schlecht"-Einstufung gegeben, da die Distanz zum GD200 bei -14,15 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index zeigt für die Aktie von Amarin ein neutrales Bild. Der RSI7 liegt bei 46,15 und der RSI25 bei 41,1, was für beide Zeiträume eine "Neutral"-Empfehlung ergibt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Amarin in den letzten 12 Monaten eine Performance von -28,33 Prozent erzielt. Andere Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche sind im Durchschnitt um 20,2 Prozent gestiegen, was einer Underperformance von -48,53 Prozent für Amarin entspricht. Der "Gesundheitspflege"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 24,96 Prozent im letzten Jahr, wobei Amarin um 53,29 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.