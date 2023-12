Amarin Aktie: Ist das noch wichtig?

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Amarin ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 99,33 ist das Unternehmen deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt in der Biotechnologiebranche (104,06), was einer Unterbewertung um 5 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Amarin derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,49 %. Die Differenz von 2,49 Prozentpunkten führt zur Einstufung als "Schlecht" bezüglich der Dividendenausschüttung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wobei an neun Tagen positiv und an drei Tagen negativ über das Unternehmen diskutiert wurde. In jüngster Zeit war jedoch eine verstärkte negative Diskussion über Amarin zu beobachten. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Bei der technischen Analyse der Amarin-Aktie fällt auf, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,09 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,9 USD eine Abweichung von -17,43 Prozent darstellt, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs (0,78 USD) über dem gleitenden Durchschnitt (+15,38 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Amarin-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.