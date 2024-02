Amarin Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Amarin: Aktienanalyse zeigt gemischte Signale

Die Analyse der Amarin-Aktie zeigt gemischte Signale. Die Dividendenrendite von 0 Prozent liegt 2,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Biotechnologie". Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einem unrentablen Investment und erhält daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmungsanalyse ergibt ebenfalls ein uneinheitliches Bild. Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen in den Diskussionen weniger beachtet als zuvor, was ebenfalls zu einem negativen Rating führt.

Hingegen zeigen sich positive Bewertungen von privaten Nutzern in sozialen Medien in den vergangenen zwei Wochen. Dies steht im Gegensatz zu den überwiegend negativen Themen, die jüngst angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Amarin bei 99 liegt, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 101 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.