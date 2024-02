Amarin Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Die Aktie von Amarin wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Schlecht" eingestuft. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 0 Gut, 0 Neutral und 2 Schlecht. Es gab im letzten Monat keine Analystenupdates zu Amarin, und im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 1 USD. Dies entspricht einer Erwartung von -14,53 Prozent, da der aktuelle Schlusskurs bei 1,17 USD liegt. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Amarin derzeit als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) beträgt 1,03 USD, was bedeutet, dass der aktuelle Kurs der Aktie (1,17 USD) um +13,59 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 1,06 USD, was einer Abweichung von +10,38 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln gemischte Meinungen wider. In den letzten Wochen wurden vermehrt positive Meinungen geäußert, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Dividendenpolitik erhält Amarin eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -2,54 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Biotechnologie" entspricht.