Amarin Aktie: Alles völlig egal!

Die Aktie von Amarin wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Das KGV von 111,67 liegt 28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Biotechnologie, der 154,92 beträgt. Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher negativ. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem negative Themen diskutiert, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet wird.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verbesserung der Stimmung festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Gut"-Rating. Die Kommunikationsfrequenz blieb jedoch unverändert.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der aktuelle Schlusskurs der Amarin-Aktie sowohl vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch vom Durchschnitt der letzten 50 Handelstage nach unten ab. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt wird die Amarin-Aktie also aufgrund fundamentaler, Anleger- und technischer Aspekte als eher negativ bewertet.