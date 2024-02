Amarc Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Die technische Analyse der Amarc-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 0,11 CAD lag. Am letzten Handelstag blieb der Schlusskurs mit 0,11 CAD unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,1 CAD, und der letzte Schlusskurs liegt darüber (+10 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält Amarc insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Auf fundamentalen Kriterien basierend, ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6 für Amarc. Im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" (KGV von 321,92) liegt die Aktie unter dem Durchschnitt (ca. 98 Prozent), was auf eine Unterbewertung hinweist und eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe ergibt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Aktivität im Netz auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt ergibt sich für Amarc in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Hinsichtlich der Dividende weist Amarc derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Metalle und Bergbau") von 3,42 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende, mit einer Differenz von lediglich 3,42 Prozentpunkten.