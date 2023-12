Amarc Aktie: Das könnte große Probleme geben!

In den vergangenen zwei Wochen wurde das Unternehmen Amarc von den meisten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit dem Unternehmen befasst haben. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen bezüglich des Unternehmens angesprochen. Insgesamt lässt sich daher die Anleger-Stimmung als "Gut" einstufen.

Die Dividendenrendite von Amarc liegt bei 0 % und damit 3,84 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 3,84 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Amarc derzeit bei 0,11 CAD liegt. Der aktuelle Kurs der Aktie beträgt 0,08 CAD. Dies bedeutet, dass die Aktie -27,27 Prozent unter dem GD200 liegt, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch im Vergleich zum GD50 der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit einem Abstand von -11,11 Prozent bei einer Einstufung als "Schlecht". Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktienperformance von Amarc in den letzten 12 Monaten um -33,33 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Materialien" liegt. Die Rendite der "Metalle und Bergbau"-Branche beträgt im selben Zeitraum im Durchschnitt -11,65 Prozent, was bedeutet, dass Amarc mit einer Rendite von -33,33 Prozent deutlich schlechter abschneidet. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie auch in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.