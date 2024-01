Amarc Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die kanadische Bergbaufirma Amarc Resources Ltd. schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Metalle und Bergbau. Der Unterschied beträgt 3,65 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,65 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Amarc-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 33, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der 7-Tage-RSI wird auch mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen (40), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Amarc.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Amarc festgestellt werden. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Kriterium. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was ebenfalls mit einer "Neutral"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst bekommt Amarc für diese Stufe daher ein "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Amarc-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -46,67 Prozent erzielt, was 36,02 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -10,65 Prozent, wobei Amarc aktuell 36,02 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.