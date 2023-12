Amarc Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Das Stimmungsbild für die Aktie von Amarc zeigt sich über einen längeren Zeitraum hinweg als neutral. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen, was zu einer weiteren Neutral-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Amarc in diesem Punkt die Bewertung "Schlecht".

In Bezug auf fundamentale Daten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 6,98. Dies bedeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich eine Underperformance von -33,33 Prozent in den letzten 12 Monaten. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Unterperformance bei -21,89 Prozent. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor zeigt sich eine Unterperformance. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Amarc zeigt einen Wert von 50, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Sowohl der RSI als auch der RSI25 deuten auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.