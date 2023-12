Amarc Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator für die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, der die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Für die Amarc liegt der RSI bei 50, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 57 für die Amarc, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussionen auf sozialen Medien über Amarc deuten darauf hin, dass in den letzten beiden Wochen deutlich mehr positive Meinungen geäußert wurden. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft.

Die Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um Amarc durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Amarc mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,67 Prozent für die "Metalle und Bergbau"-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.