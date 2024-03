Amara Aktie: So schnell kann es gehen

Der Aktienkurs von Amara hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 83,96 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" im Durchschnitt um -1,12 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Amara im Branchenvergleich eine Outperformance von +85,08 Prozent aufweist. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor konnte Amara eine überdurchschnittliche Rendite erzielen, da der Durchschnitt bei -6,39 Prozent lag und Amara um 90,34 Prozent darüber lag. Dies führt zu einem positiven "Gut"-Rating für Amara in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Amara-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,5 SGD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,58 SGD lag, was einer Abweichung von +16 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs von 0,58 SGD für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Amara-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Durchschnitt liegt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist laut unserer Messung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Amara.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator, und auch hier zeigt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Amara. In den sozialen Medien gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge, und der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Amara beschäftigt.

Insgesamt ergibt sich also bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie von Amara.