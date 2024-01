Amara Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Der Relative Strength Index (RSI) für die Amara-Aktie zeigt einen Wert von 50 für die letzten 7 Tage an. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch auf 25-Tage-Basis, wo der RSI ebenfalls bei 50 liegt und somit auch hier als "Neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" zeigt sich, dass die Rendite der Amara-Aktie mit 84,53 Prozent deutlich über der Branche liegt, die lediglich eine Rendite von 6,57 Prozent verzeichnet. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation ergab, dass die Stimmung für Amara in den vergangenen Wochen kaum verändert hat und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso wurde in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Amara vorliegt.

Die Betrachtung der sozialen Plattformen zeigt, dass die Stimmung bezüglich der Amara-Aktie neutral ist. Die Nutzer haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu der Einstufung der Aktie als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Amara-Aktie basierend auf dem RSI, der Branchenvergleich, dem Sentiment und Buzz sowie der Anlegerstimmung in den sozialen Medien.