Amara Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Amara derzeit bei 0,47 SGD liegt, während der Aktienkurs selbst 0,565 SGD beträgt. Dies bedeutet eine Distanz von +20,21 Prozent zum GD200, was als "Gut" bewertet wird. Im Vergleich dazu hat der GD50 der letzten 50 Tage einen Stand von 0,59 SGD, was einer Abweichung von -4,24 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Amara daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Aktivität im Netz im üblichen Rahmen liegt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Einstufung von "Neutral" für Amara in diesem Bereich.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Amara bei 0,83 %, was einen geringeren Ertrag von 2,32 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Hotels Restaurants und Freizeit" bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Aus fundamentaler Sicht wird deutlich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Amara bei 48,78 liegt, was 42 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" (34,25). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.