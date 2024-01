Amana Aktie: War das schon alles?

Die Diskussionen über Amana auf Social-Media-Plattformen geben einen klaren Einblick in die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu dem Schluss führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Die Aktie von Amana wird bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI für die Amana liegt bei 35,96, während der RSI25 bei 51 liegt. Beide Werte führen zu einer Bewertung als "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Amana auf 310,71 JPY, während die Aktie selbst einen Kurs von 87 JPY erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -72 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 125,92 JPY, was einer Distanz von -30,91 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes rund um Amana festgestellt werden. Auch die Stärke der Diskussion hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Amana wird daher in Bezug auf verschiedene Kriterien als "Neutral" eingestuft.