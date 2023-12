Amana Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Die aktuelle Analyse der Amana-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 334,58 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 88 JPY deutlich darunter liegt (Unterschied -73,7 Prozent). Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (169,86 JPY) liegt über dem letzten Schlusskurs (-48,19 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Amana-Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung rund um die Amana-Aktie wurde ebenfalls untersucht. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen im Internet. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Amana-Aktie ergab eine Bewertung von "Schlecht" aufgrund eines RSI-Werts von 96,43. Für den RSI25, der die Dynamik über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, ergab sich eine Bewertung als "Neutral" mit einem Wert von 59,47. Dies führt insgesamt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen in den vergangenen Wochen eine Häufung von positiven Meinungen und Themen rund um die Amana-Aktie. Basierend auf dieser Analyse wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher die Einschätzung, dass die Aktie von Amana in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.

