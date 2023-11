Amana Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Amana ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus der Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung verstärken oder verändern. Die Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderung führen zu neuen Einschätzungen für Aktien. Bei Amana wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, weshalb eine "Neutral"-Bewertung abgegeben wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem langfristig neutralen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts in Relation und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Amana-Aktie zeigt einen Wert von 100, was auf eine Überkaufung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI ergibt einen überkauften Wert von 78,85. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für Amana auf Basis des RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Amana-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) eine Abweichung von -76,35 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) weist ebenfalls eine Abweichung von -60,71 Prozent auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Amana daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.