Amalphi Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Die technische Analyse der Medondo-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnitt von 0,82 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,73 EUR, was einem Unterschied von -10,98 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt betrachtet. Dieser liegt aktuell bei 0,55 EUR, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um +32,73 Prozent darüber liegt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung für Medondo.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Medondo zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate. Daher ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Medondo derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen. Der Unterschied beträgt 22,87 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Medondo-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -78,2 Prozent erzielt, was 84,9 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 11,37 Prozent, wobei Medondo aktuell 89,57 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.