Amalphi Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Der Aktienkurs von Medondo hat im letzten Jahr eine Rendite von -78,2 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" (7,95 Prozent) eine Unterperformance von 86,15 Prozent bedeutet. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" liegt bei 12,72 Prozent, wobei Medondo aktuell 90,92 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Aktie von Medondo als "Neutral" eingestuft. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen.

Der Relative Strength Index (RSI) für Medondo zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige 25-Tage-RSI erhalten daher ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen neutral, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Neutral"-Einstufung.

