Amalgamated Bank Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die Amalgamated-Aktie hat sich in den letzten Tagen positiv entwickelt. Der Kurs liegt aktuell bei 27,28 USD, was einer Abweichung von +28,02 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Betrachtet man die vergangenen 200 Tage, so ergibt sich ebenfalls eine positive Einschätzung, da die Abweichung zum GD200 bei +49,56 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls eine positive Tendenz. Der Wert für den RSI7 beträgt 19,3, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Der RSI25 liegt bei 10,63, was ebenfalls eine positive Einschätzung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über die Amalgamated-Aktie diskutiert. Nur an einem Tag überwog die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein, zwei Tagen waren vor allem positive Themen präsent, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf das Stimmungsbild und den Buzz zeigt sich keine wesentliche Veränderung in den letzten Wochen. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Zusammenfassend erhält die Amalgamated-Aktie insgesamt eine positive Bewertung auf Basis der technischen Analyse, des Relative Strength-Index und des Anleger-Sentiments.