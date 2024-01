Amalgamated Bank Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die technische Analyse der Amalgamated-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 18,28 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs 26,94 USD beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +47,37 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 21,51 USD, was einem Abstand von +25,24 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung basierend auf der technischen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) der Amalgamated-Aktie zeigt, dass der RSI der letzten 7 Tage bei 47 liegt, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 14,02, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ebenfalls eine "Gut"-Einschätzung für Amalgamated.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit sechs Tagen im grünen Bereich und keinen negativen Diskussionen. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt, zeigten aber in den letzten Tagen verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Amalgamated. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Amalgamated zeigt jedoch eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen im Internet. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen eine gemischte Bewertung für die Amalgamated-Aktie, basierend auf der technischen Analyse, dem RSI und dem Anleger-Sentiment. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Aktie in Zukunft entwickeln wird.