Amalgamated Bank Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Das Sentiment und der Buzz um Amalgamated können über einen längeren Zeitraum hinweg anhand der Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. Dies liefert interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigte eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete eine positive Veränderung, was einer Bewertung als "Gut" entspricht. Insgesamt ergibt sich damit für Amalgamated in diesem Punkt die Einstufung: "Gut". Technische Analyse: Der Durchschnitt der Schlusskurse der Amalgamated-Aktie in den letzten 200 Handelstagen beträgt 18,01 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 20,71 USD (+14,99 Prozent Unterschied), was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (18,21 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+13,73 Prozent Abweichung). Die Amalgamated-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating bedacht. Amalgamated erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir bewerten nun Amalgamated anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 65,71 Punkten, was bedeutet, dass die Amalgamated-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 21,49, was bedeutet, dass Amalgamated hier überverkauft ist. Das Wertpapier wird somit als "Gut" eingestuft. Damit erhält Amalgamated eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Amalgamated im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Amalgamated. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".