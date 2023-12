Amalgamated Bank Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Analysten schätzen die Aktie der Amalgamated auf langfristiger Basis als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten wurden folgende Bewertungen abgegeben: 1 "Gut", 0 "Neutral", 0 "Schlecht". Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten für Amalgamated. Durchschnittlich wird ein Kursziel von 28 USD erwartet, was einer Erwartung von 4,24 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 26,86 USD liegt, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Amalgamated mit 26,86 USD einen Abstand von +48,89 Prozent zum GD200 (18,04 USD) aufweist, was aus charttechnischer Sicht als "Gut"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 20,1 USD. Dies bedeutet einen Abstand von +33,63 Prozent zum aktuellen Aktienkurs, was ebenfalls als "Gut"-Signal eingestuft wird. Insgesamt wird der Kurs der Amalgamated-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Amalgamated von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten Wochen mit diesem Wert befasst haben. Zudem wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Amalgamated-Aktie in den letzten 7 Tagen mit einem Wert von 7 überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 15,29 im überverkauften Bereich, wodurch das Wertpapier ebenfalls mit "Gut" eingestuft wird. Zusammenfassend ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Amalgamated.