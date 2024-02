Amalgamated Bank Aktie: Eine Gewinnchance?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander über einen bestimmten Zeitraum. Der RSI ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse im Finanzmarkt. Für Amalgamated wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 53,11 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher auch eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren, wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz, ergibt sich für Amalgamated ein gemischtes Bild. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität im Netz, was zu einer positiven Einschätzung führt. Allerdings deutet die Rate der Stimmungsänderung auf eine negative Veränderung hin, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Amalgamated bei 24,44 USD 4,16 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf der anderen Seite liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage bei +25,2 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien basiert, zeigt für Amalgamated eine überwiegend positive Stimmung in den letzten zwei Wochen. Dies spiegelt sich auch in den Diskussionen der vergangenen ein bis zwei Tage wider, die ebenfalls positiv geprägt sind. Dadurch erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.