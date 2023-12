Amalgamated Bank Aktie: Alles andere als uninteressant …

Von den insgesamt 1 Analystenbewertungen der Amalgamated-Aktie in den letzten zwölf Monaten wurden 1 als "Gut" eingestuft, während 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" bewertet wurden. Daraus ergibt sich im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Im Gegensatz dazu gibt es keine neuen Bewertungen von Analysten für Amalgamated im letzten Monat. Die durchschnittlichen Kursziele belaufen sich auf 28 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 7,61 Prozent steigen könnte, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 26,02 USD. Die daraus resultierende Empfehlung ist demnach "Gut". Zusammenfassend erhält Amalgamated von den Analysten insgesamt ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Amalgamated derzeit mit 7,96 als überverkauft eingestuft wird. Daher wird dieses Signal als "Gut" bewertet. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 16, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Auch hier lautet die Einstufung "Gut". Insgesamt erhält die RSI somit die Einstufung "Gut".

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Amalgamated ist insgesamt sehr positiv. Dies wird durch die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen deutlich, was einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie darstellt. Die Diskussionen der letzten Tage konzentrierten sich insbesondere auf positive Themen, was zu der Gesamteinschätzung "Gut" für die Aktie führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von 26,02 USD der Amalgamated als ein "Gut"-Signal bewertet, da er mit +44,56 Prozent Entfernung vom GD200 (18 USD) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 19,72 USD, was einem Abstand von +31,95 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Amalgamated-Aktie als "Gut", wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.