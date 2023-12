Amag Austria Metall Aktie: Das war abzusehen!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Amag Austria Metall diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen zu lesen waren. Die Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Amag Austria Metall, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Aktienkurs erzielte Amag Austria Metall in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,89 Prozent, was eine Underperformance von -25,7 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite 25,7 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Amag Austria Metall liegt bei 58,33 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt weder eine Über- noch Unterbewertung der Aktie, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich also eine insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments für Amag Austria Metall, während der Aktienkurs und der Relative Strength Index auf "Schlecht" bzw. "Neutral" eingestuft werden. Auch das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien führen zu einer "Neutral"-Bewertung.