Amag Austria Metall Aktie: War die Aufregung umsonst?

Amag Austria Metall hat eine Dividendenrendite von 5,28 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies zeigt, dass das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Metalle und Bergbau"-Branche eine höhere Dividende pro Aktie ausschüttet. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) von Amag Austria Metall liegt bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Dies bedeutet, dass die Dynamik des Aktienkurses als weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Auch der RSI25, der die Dynamik über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, resultiert in einer Einstufung als "Neutral". Aufgrund dieser Bewertung wird das Gesamtrating der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") weist Amag Austria Metall eine Rendite von -14,87 Prozent auf, was mehr als 11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Das Unternehmen hatte somit eine schlechtere Performance als der Branchendurchschnitt in den vergangenen 12 Monaten. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Amag Austria Metall liegt bei 9,19, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Metalle und Bergbau"-Branche preisgünstiger erscheint. Aufgrund dieser fundamentalen Kennzahl erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.