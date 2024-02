Amag Austria Metall Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Amag Austria Metall ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die für eine weitere Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. Es hat sich gezeigt, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu der Gesamteinschätzung "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Amag Austria Metall-Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 30,19 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 28,1 EUR liegt deutlich darunter, was einer Differenz von -6,92 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 28,17 EUR, was einem Unterschied von nur -0,25 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Amag Austria Metall-Aktie in der einfachen Charttechnik daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Amag Austria Metall bei 9. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Metalle und Bergbau" (KGV von 18,46) ist die Aktie somit unterbewertet, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Amag Austria Metall auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 5,28 % aus, was 1,54 Prozentpunkte mehr als der Branchendurchschnitt von 3,74 % entspricht. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Gut" eingestuft, da der mögliche Mehrgewinn höher ist.