Amag Austria Metall Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Die Aktie von Amag Austria Metall bietet aktuell eine attraktive Dividendenrendite von 5,12%, was 1,71 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Dividendenausschüttungen des Unternehmens höher als der Branchendurchschnitt sind, was eine positive Beurteilung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens darstellt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI der Amag Austria Metall bei 50 liegt, was als neutrale Situation interpretiert wird. Der RSI25 beträgt 61, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" hat die Aktie von Amag Austria Metall im letzten Jahr eine Rendite von -21,89 Prozent erzielt, was 22,33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der letzte Schlusskurs der Aktie von Amag Austria Metall sowohl vom 200-tägigen als auch vom 50-tägigen Durchschnittskurs ab. Die charttechnische Bewertung der Aktie fällt daher unterschiedlich aus, wobei sie insgesamt ein "Neutral"-Rating erhält.

Insgesamt zeigt die Aktienanalyse von Amag Austria Metall gemischte Ergebnisse in Bezug auf Dividendenrendite, Relative Strength Index, Branchenvergleich und technische Analyse. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Aktie in naher Zukunft entwickeln wird.